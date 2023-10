EM-Finale: Party des Jahres in der NV-Arena endet mit Titelgewinn

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Vikings Headcoach Chris Calaycay, der Headcoch Max Sommer beim EM-Finale assisitiert hat, bekam von den Spielern die klebrige Dusche ab.sterreich ließ Finnland im Finale der Europameisterschaft in der St. Pöltner NV-Arena keine Chance. Nach Silber bei der EM 2014 und 2018, holte sich Team Austria damit erstmals den Titel.

Fast 6.500 Zuschauer waren in St. Pölten Zeugen des „Sommer-Märchens“: Nicht nur das Team von Headcoach Max Sommer brachte die Fans in der NV-Arena speziell in der zweiten Halbzeit auf Betriebstemperatur. Bei fast schon sommerlichen Temperaturen Ende Oktober kamen die Gäste aus Finnland gehörig ins Schwitzen und hatten am Ende dieses Finalspiels nicht mehr viel dagegenzuhalten. Der Rekordtitelträger (5) aus dem hohen Norden zog am Ende beim 28:0 klar den Kürzeren. headtopics.com

Es war aber ein langer Weg war bis zum Titelgewinn. Los gegangen ist die EM schon vor mehr als einem Jahr, als sich Österreich in der Gruppenphase gegen Ungarn und Frankreich durchsetzte. Im Halbfinale schaltete man im August Titelverteidiger Italien aus und dann wurde in der NV-Arena alles angerichtet für den Showdown. Diesmal sollte nichts mehr zwischen Österreich und dem EM-Pokal geraten.

Tobias Bonatti erhöhte auf 21:0 und Haun sorgte mit seinem dritten Touchdown-Catch zum 28:0 (beide Male hatte Schwarz erhöht) endgültig für Partystimmung in der NV-Arena, um die ein ums andere Mal nun die Welle der Fans rollte. Nach zweimal Silber konnte endlich der erste EM-Titel gefeiert werden. Eine perfekte Defensiv-Leistung, mit einem Shutdown gegen eine – normalerweise – High-Scoring-Offense, öffnete die Türen zum Titel. headtopics.com

