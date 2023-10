Wo der Schutz von „Mutter Erde“ am Stundenplan steht

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

as internationale Bildungsnetzwerk „Pilgrim“ feierte mit einem Festakt an der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/Krems (KPH) in Wien sein 20-jähriges Bestehen. Mit dabei war das Erzbischöfliche Gymnasium Hollabrunn, das dem Pilgrim-Netzwerk seit mittlerweile zehn Jahren angehört und dafür geehrt wurde.

Die Initiative zur Verbindung von Spiritualität und Bildung für nachhaltige Entwicklung ging vor 20 Jahren von Österreich unter der Federführung des Religionspädagogen Hans Hisch aus. 314 Institutionen haben sich seitdem zum Motto „Bewusst leben – Zukunft geben“ verpflichtet und führen in diesem Sinne unterschiedliche Projekte durch; in Österreich sind es 196 Schulen und Bildungseinrichtungen. headtopics.com

Vatikan-Vertreter John Mundell zeigte sich in einer Video-Botschaft beeindruckt von der inzwischen beachtlichen Reichweite des „Pilgrim“-Netzwerks, das wiederum Mitglied der im November 2021 gegründeten „Laudato-Si“-Aktionsplattform ist. Es bedürfe breiten Engagements, um eine ökologische Umkehr hin zu einer nachhaltigen Entwicklung von „Mutter Erde“ zu schaffen.

„Wer die Bildung zur Nachhaltigkeit um die Spiritualität erweitert, bereichert die Erde um den Himmel“, sagte Gründungsvater und Ehrenpräsident Hans Hisch im Rahmen des Festakts. Schüler bräuchten eine Bildung, die sie auch zum Staunen über die Wirklichkeit animiert. Dies führe zu einer neuen Beziehung zur Welt und damit auch zu einem neuen Handeln, ist Hisch überzeugt. headtopics.com

