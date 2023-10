Drei Jugendliche wegen brutalem Überfall in Grazer festgenommen

sind in Graz ausgeforscht worden. Sie sollen einen 21-Jährigen vor über einer Woche in der Innenstadt überfallen, verletzt und seines Mobiltelefons beraubt haben. Umfangreiche Erhebungen durch die Polizeiinspektion Schmiedgasse führten zu den mutmaßlichen Tätern.

, der 17-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit. Die Drei sollen am 20. Oktober gegen 20.00 Uhr einen 21-jährigen in Graz lebenden Syrer überfallen haben. Während das Trio sein Opfer, fiel diesem das Handy aus seiner Hosentasche. Die drei griffen sich das Mobiltelefon und rannten auf der Murpromenade Richtung Augarten davon. Eine Fahndung war negativ verlaufen.Die drei Jugendlichen - zwei in Graz wohnende Syrer, 16 und 17 Jahre alt, sowie ein in Graz-Umgebung lebender Tunesier (18) - wurden angezeigt.

