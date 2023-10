Verdächtiger nach Pfefferspray-Überfall in Haft

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ann hatte eine Supermarkt-Mitarbeiterin mit Pfefferspray besprüht und Geld aus der Kassalade genommen. Mehr als acht Monate nach einem Pfefferspray-Überfall auf einen Lebensmittelmarkt in Tulln ist ein Verdächtiger in Haft. Der 34-Jährige wurde nach Polizeiangaben am 14. Oktober in seiner Heimat Rumänien festgenommen und am Mittwoch ausgeliefert. Er war geständig und wurde in die Justizanstalt St. Pölten überstellt.

Dem Mann wird zur Last gelegt, am Abend des 3. Februar beim Bezahlen eines Energydrinks ohne Vorankündigung eine Mitarbeiterin des Geschäfts mit Pfefferspray besprüht, in die geöffnete Kassenlade gegriffen und mit Bargeld in der Höhe eines geringen dreistelligen Eurobetrages geflüchtet zu sein. Das 44-jährige Opfer wurde im Universitätsklinikum St. Pölten medizinisch versorgt. headtopics.com

Die damals sofort eingeleitete Fahndung verlieft zunächst negativ. Spurenauswertung und Ermittlungen der Polizeiinspektion Tulln führten schließlich zu dem 34-jährigen rumänischen Staatsbürger. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten erließ einen Europäischen Haftbefehl, der Mann wurde am 25. Oktober nach Österreich ausgeliefert.

Weiterlesen:

noen_online »

Überfall im „Champus-Express“Ausgerechnet den Zug einer privatisierten Bahnlinie wollen Rudolf und Kati um die Kassa im Bordrestaurant erleichtern. Doch „eine Störung im Betriebsablauf“ bringt sie in die Bredouille. Weiterlesen ⮕

Schüsse in Maine: Verdächtiger 'bewaffnet und gefährlich'Bei dem Schusswaffen-Angriff in der Stadt Lewiston im US-Bundesstaat Maine sind 18 Menschen getötet worden, sieben davon in einer Bar. Das teilte die Gouverneurin von Maine, Janet Mills, am Donnerstag in Lewiston mit. Weiterlesen ⮕

Verdächtiger nach Terroranschlag in Brüssel festgenommenDem im belgischen Tervuren festgenommenen Tunesier wird Mord und versuchter Mord zur Last gelegt Weiterlesen ⮕

Bewaffneter und gefährlicher Verdächtiger gesuchtNach einem tödlichen Schusswaffenangriff in Lewiston, Maine, sucht die Polizei nach einem bewaffneten und gefährlichen Verdächtigen. Die Bevölkerung wird gewarnt, ihre Häuser nicht zu verlassen. Die Motive des Täters sind noch unbekannt. Weiterlesen ⮕

14 Jahre Haft für Gefängnisausbruch nach Helikopter-FluchtMit einem kinoreifen Gefängnisausbruch per Hubschrauber und der Hilfe eines bewaffneten Kommandos sorgte der Schwerkriminelle Rédoine Faïd vor fünf Jahren in Frankreich für Schlagzeilen. Weiterlesen ⮕

Van der Bellen:„Antisemitismus hat in Österreich keinen Platz“Der barbarische Überfall der Hamas auf Zivilisten in Israel erinnere an die dunkelsten Phasen der österreichischen Geschichte, sagt Van der Bellen in seiner TV-Ansprache. Weiterlesen ⮕