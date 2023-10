Das Beste aus beiden Welten: Apfelstrudel und Apfelkuchen

Das Beste aus beiden Welten: ein Mittelding zwischen Apfelstrudel und Apfelkuchen (Foto: Katharina Seiser)

Mein Lieblingskuchen, seit ich mich an Kuchenessen erinnern kann, ist das Apfelschlangerl meiner Tante Herta. Für alle Nichtoberösterreicher: Es geht um dieses zauberhafte Mittelding zwischen Apfelstrudel und gedecktem Apfelkuchen.

Der Mürbteig dafür ist unbedingt ungesüßt, auf keinen Fall kommt Backpulver hinein, in jedem Fall aber Sauerrahm und Essig. Eigentlich Most, aber wer hat in zum Beispiel Wien schon eine Flasche Most offen. Es braucht die fruchtige Säure unbedingt für den „kurzen“ Biss des Teigs. headtopics.com

Tante Hertas Rezept ist raffiniert, ich bin nach 30 Jahren der Versuche zu einer eigenen Version gekommen: Knete den Teig mittlerweile mit dem Mixer und rolle ihn gleich nach dem Machen aus. Erst jetzt wird er gekühlt. Geht einfacher, als einen festen Block zu bearbeiten.

