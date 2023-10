Neue Ausstellung im kunsthaus muerz: Die Zeit zerfällt oder das Maß an Unordnung

Ab 2. Dezember präsentiert das „kunsthaus muerz“ in Mürzzuschlag eine neue Ausstellung mit dem Titel „Die Zeit zerfällt oder das Maß an Unordnung“. Kuratiert wurde die Schau von Margarethe Makovec und Anton Lederer (Leiter:innen von „

“, Graz). Den Anstoß zu dieser Gruppenausstellung hat ein Werk der Künstlerin Teresa Cos gegeben. Sie hat darin die letzte Reise des Physikers und Philosophen Ludwig Boltzmann (1844 bis 1906) von Wien mit der Südbahn bis Triest und weiter nach Duino bearbeitet.

Die Ausstellung wird am 2. Dezember um 17 Uhr eröffnet und ist bis 18. Februar 2024 zu sehen (Öffnungszeiten: Donnerstag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 16 Uhr). Sie haben die Chance, noch vor offizieller Ausstellungseröffnung von den Kurator:innen durch die Ausstellung geführt zu werden. headtopics.com

Wir verlosen 5x2 Plätze für eine exklusive Führung durch die Ausstellung „Die Zeit zerfällt oder das Maß an Unordnung" im kunsthaus muerz. In privater Atmosphäre, noch vor offizieller Ausstellungseröffnung, werden Sie durch die Ausstellung geführt.

