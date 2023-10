Italienische Pressestimmen:„Eine verschwendete Gelegenheit für Atalanta, das hätte gewinnen müssen“

„Eine verschwendete Gelegenheit für Atalanta Bergamo, das in Graz hätte gewinnen können und müssen. In Unterzahl zeigt Sturm Graz sein bestes Gesicht. Das Unentschieden ist der faire Ausgang eines Matches zwischen Atalanta, das manchmal Mangel an Persönlichkeit bezeugt, und Sturm, das bis zuletzt nach dem Sieg jagt“.

IG Formel Classic präsentiert italienische Rennmaschinen und Straßenmotorräder auf der Classic Expo-OldtimermesseDer Verein „IG Formel Classic“ (IGFC) aus Behamberg präsentierte auf der 19. Classic Expo-Oldtimermesse italienische Rennmaschinen und Straßenmotorräder von classic bis modern. Einzelstücke wie die Moto Guzzi 500 mit V8-Motor aus dem Jahr 1957 oder berühmte Bikes von MV Agusta, Laverda, Bianchi, Aprilia, Ducati, Aermacci, Benelli bis zu modernen Ducati-Modellen und ein seltenes Domani-Seitenwagengespann aus internationalen privaten Sammlungen waren hautnah zu besichtigen. Bei der Siegerehrung des IGFC-Cups 2023 wurden Karl Wakolbinger aus Behamberg/Steyr mit Lorbeerkranz und Pokal für den 1. Platz ausgezeichnet. Weiterlesen ⮕

Purgstaller Formkurve stimmtZwar setzte es gegen Tirol eine weitere 0:3-Niederlage, aber die Purgstallerinnen zeigten eine Leistungssteigerung. Weiterlesen ⮕

Sturm Graz erkämpft gegen Atalanta in Unterzahl noch einen PunktDie Grazer waren im Europa-League-Duell mit Atalanta vorne, dann 1:2 hinten, einen Spieler weniger und durften am Ende doch ein 2:2 bejubeln. Weiterlesen ⮕