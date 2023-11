Bushido rudert zurück: 'Fans aus Wien haben geschrieben'

Groß war die Enttäuschung bei seinen österreichischen Fans, als Bushido seine letzte Tour angekündigt hat. Denn auf dem Tour-Plakat gab es keine Spur von Stopps in rot-weiß-rotem Gebiet.

Auf Insta zeigten sich die österreichischen Anhänger verärgert:"Warum nicht Wien? Finde ich absolut enttäuschend!!! Wien ist ein MUSS wenn es deine letzte tour ist! Außerdem gibt's Schnitzel!"Nun die Kehrwende von Bushido. Auf seiner Abschiedstournee wird er am 17. April doch einen Halt in Wien machen. Und zwar in der Stadthalle.

Mittlerweile wurden über 70.000 Tickets für die kompletten Shows verkauft. Bushido selbst sagt über den rasanten Vorverkaufsstart:"Der Ticketverkauf lief wahnsinnig gut an und es ist noch immer Druck auf den Veranstaltungen. Die noch vorhandenen Restkarten verkaufen sich sehr schnell. headtopics.com

Der Rapper freut sich nach zahlreichem Feedback auf Social Media umso mehr auf die Zusatztermine:"Viele Fans aus Wien und Stuttgart haben mir geschrieben, warum ich nicht zu ihnen komme. Viele Fans haben für München kein Ticket mehr bekommen! Daher legen wir nun noch eine Schippe obendrauf und ich freue mich wahnsinnig!"

Für Bushido, einen der größten Künstler Deutschlands, wird dies ein angemessener Rahmen, um sich von seinen Fans auf seiner angeblich letzten Tour zu verabschieden. So sagt der Rapper über seine größte Tour aller Zeiten:"Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Ich habe es immer geliebt, live für meine Fans zu spielen. In den letzten Jahren war das aufgrund vieler Herausforderungen in unserem Leben nicht möglich. headtopics.com

