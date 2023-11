Schönbrunn-Weihnachtsbaum zum Jubiläum kommt aus Gosau

Kein einfaches Unterfangen: Die 18 Meter hohe Fichte kam aus dem Salzkammergut nach Wien und wurde direkt vor dem Schloss aufgestellt.Weihnachten steht vor der Tür - und in Wien laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Nachdem die Straßen bereits geschmückt wurden und sich ein Südtiroler Baum am Rathausplatz eingefunden hat, ist nun der Platz vor dem Schloss Schönbrunn an der Reihe.

Bereits in den Sommermonaten hatten sich die ÖBf-Förster in ihren Revieren nach einem passenden Baum auf die Suche gemacht. Die Entscheidung fiel schließlich auf die in Gosau in Oberösterreich gewachsene Fichte.

"Es erfüllt uns mit Freude, dass wir mit den Bundesforsten einen langjährigen und verlässlichen Partner gefunden haben, der uns seit mehr als 20 Jahren begleitet. Besonders erfreulich ist die Zurverfügungstellung des prachtvollen Jubiläumsbaumes, der mit seinem festlichen Glanz in diesem Jahr wieder über eine Million Menschen am Weihnachtsmarkt beglücken wird", sagt Veranstalterin Gabriela Schmidle. Der Markt in Schönbrunn ist bis 4. headtopics.com

