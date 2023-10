Bis zu 20.000 Euro monatlich, und das 30 Jahre lang

"Lebe deine EuroDreams" heißt es ab 30. Oktober 2023 bei EuroDreams, dem neuen Wettscheinspiel der Österreichischen Lotterien, bei dem es bis zu 20.000 Euro monat­lich für 30 Jahre zu gewinnen gibt!

Man kreuzt sechs Zahlen von 1 bis 40 an – und eine"Traum­zahl" im Bereich von 1 bis 5. Tipp-­Annahme in allen Annah­mestellen der Österreichischen Lotterien, über die Spieleseiteund über die Lotterien_­App. Annahmeschluss ist jeweils Montag und Donnerstag um 20 Uhr, die Ziehung er­ folgt direkt im Anschluss unter notarieller Aufsicht in Paris.

EuroDreams: 20.000 Euro pro Monat für 30 JahreDie Österreichischen Lotterien und sieben weitere Länder haben Ende Oktober das neue Wettscheinspiel mit Montag und Donnerstag als Ziehungstage eingeführt. Weiterlesen ⮕

Musikalischer Ausflug in die 20er- und frühen 30er-JahreDer schillernden Zeit der 1920er- und frühen 1930er-Jahre, mit ihrer vielgestaltigen Musik von Slow-Fox über Foxtrott bis hin zu Swing, widmete sich das Programm des „Konzerts für Alle“, mit dem klingenden Motto „Im Frauenparadies“. Weiterlesen ⮕

100 Jahre Republik Türkei: Die Angst um Atatürks ErbeAm 29. Oktober 1923 wurde die moderne Republik gegründet. An kaum einem anderen Ort spiegelt sich die hundertjährige Geschichte der Landes wider wie am Istanbuler Taksim-Platz Ein Besuch. Weiterlesen ⮕

140 Jahre alte Fichte am Wiener Christkindlmarkt aufgestelltDie Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus sind voll im Gange. Am 10. November - bei der Eröffnung - wird der 28 Meter hohe Christbaum das erste Mal leuchten. Weiterlesen ⮕

Siebenjähriger stirbt nach Messerangriff – Tatverdächtiger ist 14 Jahre altBei dem Angriff wurde zudem ein 63-jähriger Erwachsener schwer verletzt. Extremistische Bezüge sind nicht ausgeschlossen. Weiterlesen ⮕

'Wicked' feiert 20 Jahre am New Yorker BroadwayDas Erfolgsmusical 'Wicked - Die Hexen von Oz' feiert am Montag (30. Oktober) sein 20. Jubiläum am New Yorker Broadway. Rund um das Jubiläum herum seien unter anderem Sondervorstellungen sowie Auftritte unter freiem Himmel geplant, teilten die Veranstalter mit. Weiterlesen ⮕