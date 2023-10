Zweite Strafe für Greta-Tirade: Tiroler wegen derben Spruchs auf Heckschreibe erneut angezeigt

Innsbruck – Das juristische Tauziehen um einen derben Greta-Spruch am Heck eines Pkw geht in die nächste Runde. Ein in Kärnten lebender Tiroler ist Mitte Oktober nicht nur mit seinem Einspruch gegen den Strafbescheid abgeblitzt.

Für eine böse Überraschung sorgte drei Tage später eine weitere Anzeige wegen desselben Delikts, die mit viermonatiger Verspätung im Klagenfurter Briefkasten des 59-Jährigen landete. Der gebürtige Innsbrucker will aber nicht aufgeben. Somit wird der nächste Akt der ungewöhnlichen Posse am Kärntner Landesverwaltungsgericht über die Bühne gehen.Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu sein.

Juristisches Tauziehen um Greta-Spruch am Heck eines PkwEin in Kärnten lebender Tiroler kämpft gegen Strafbescheid wegen eines derben Greta-Spruchs am Heck seines Autos. Weiterlesen ⮕

FPÖ muss Gewessler wegen übler Nachrede entschädigenDie FPÖ Steiermark hat eine Fotomontage veröffentlicht, die ihr jetzt eine Strafe wegen übler Nachrede einbrachte. Weiterlesen ⮕

Tiroler brüllt 'Heil Hitler', bereut es sofortNachdem eine Person mit ausgestrecktem Arm 'Heil Hitler' und 'Sieg Heil' brüllte, kam es zu einer wilden Schlägerei in Tirol. Weiterlesen ⮕

Tiroler Gemeinden müssen nun auch gewerbliche Leerstände meldenNachnutzung statt Bau neuer Gewerbeflächen ist das Ziel: Leere Gewerbestandorte müssen in Tirol laut Raumordnungsnovelle erhoben werden. Weiterlesen ⮕

29 Tiroler Gemeinden fordern Tempo 30 in OrtsteilenZwei Drittel der Verkehrsunfälle ereigneten sich in Tirol in den Ortsgebieten. Der VCÖ fordert hier verstärkte Verkehrssicherheitsmaßnahmen wie Tempo 30. Weiterlesen ⮕

Findiger Tiroler vermittelt Schafe als Rasenmäher an UnternehmenEin Tiroler lässt mit seiner Geschäftsidee aufhorchen: Er vermittelt Schafe an Firmen, damit die ihre Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung erfüllen können. Weiterlesen ⮕