Autos ignorieren Fahrradstraße:Poller in Marburger Straße müssen schon zum sechsten Mal repariert werden

Nicht alle Autofahrer scheinen akzeptieren zu können, dass die Marburger Straße seit Ende Mai nur mehr Fahrradstraße ist. Immer wieder kommt es dazu, dass die Lenker die Zufahrtsbeschränkung umgehen wollen: Sie versuchen, knapp hinter den Linienbussen noch schnell über die versenkbaren Poller zu fahren. Von fünf dokumentierten Unfällen spricht die Polizei gegenüber dem „Grazer“.

Der Straßenamtsleiter Thomas Fischer lässt den Autofahrern über den „Grazer“ ausrichten: „Das ist mutwillig und grenzt an Dummheit.“ Mehrere Schilder und Bodenmarkierungen würden auf die Fahrradstraße hinweisen, die Polizei kontrolliert den Bereich mit Streifen, auch eine Kamera zeichnet die Stelle auf, an dem die Poller stehen.

Am Montag finden die Reparaturarbeiten statt, die Busse der Linie 64 werden deshalb zwischen 10 und 11 Uhr nicht fahren.

