Alkolenker kracht in Kuhstall – Stier eingeschläfert

Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 19.30 Uhr in Stainz (Bezirk Deutschlandsberg). Wie die Polizei in einer Aussendung berichtet, am ein 51-jähriger PKW-Lenker von der Fahrbahn ab und durchstieß die Holzfassade eines Kuhstalles. Der Lenker wurde leicht verletzt, ein schwer verletzter Stier musste eingeschläfert werden.Gegen 19:30 Uhr kam der 51-jährige PKW-Lenker laut eigenen Angaben aufgrund von Straßenglätte im dortigen Kreuzungsbereich von der Fahrbahn ab.

Der Lenker wurde vom Roten Kreuz versorgt und der durchgeführte Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen.Ein im Stallgebäude befindlicher Stier wurde so schwer verletzt, dass er vom verständigten Tierarzt eingeschläfert werden musste. Es entstand erheblicher Sachschaden, das Fahrzeug musste von der Freiwilligen Feuerwehr Ettendorf geborgen werden.

Max Verstappen war auch in Austin nicht zu stoppen. Sein Sieg in den USA wurde von Buhrufen aus"den eigenen Reihen" überschattet.22.10.2023: Maskenpflicht im Zug? Aufforderung ärgert Passagier. Im Zug nach St. Pölten wurde trotz Aufhebung der Maskenpflicht auf die Maske hingewiesen."Und wer keine hat zahlt 40€", ärgert sich ein Mann.20.10.2023: Killer zog Blutspur durch Wien – nun sprechen Zeugen.18.10.2023: ORF-Wolf zerlegt Gewesslers neues Gesetz knallhart.ihre Brieftasche zu Hause vergessen hat, konnte sie an einer Tankstelle in NÖ nicht tanken. Nun soll sie dafür 300 € bezahlen. headtopics.com

Kalte Dusche für einen Donaustädter: Der Wiener erhielt eine horrende Energie-Abrechnung und sollte allein für Wasser über 46.000 Euro überweisen.09.10.2023: Nach dieser Umfrage brauchen Wiener Parteien ein Bier.

Ein Punkrocker nimmt den etablierten Parteien die Schaumkrone vom Bier. Auch die FPÖ hat süffige Werte. Wie das sein kann –In Wien-Floridsdorf wurden vier Personen auf offener Straße angeschossen. Die Täter flohen in Autos, die Polizei nahm bisher vier Verdächtige fest.06.10.2023: Mordalarm! Pflegerin soll 82-Jährigen erstochen haben.Ärger für Oswald G.: Er lebt seit vielen Jahren in Loosdorf, war in St. Pölten nebengemeldet. headtopics.com

Lenker schwer alkoholisiert:Mit Auto in Kuhstall gefahren: Stier musste eingeschläfert werdenEin schwer alkoholisierter Lenker hat Samstagabend einen Unfall in Stainz gebaut. Weiterlesen ⮕

Betrunkener Steirer donnerte mit Pkw in Kuhstall und verletzte StierDem Mann wurde der Führerschein abgenommen. Das schwer verletzte Tier musst eingeschläfert werden. Weiterlesen ⮕

Sbg: Einsatzübung der Feuerwehr Kuchl bei einem 7-stöckigen WohngebäudeKUCHL (SBG): Am Mittwoch, dem 25. Oktober 2023, führte die Freiw. Feuerwehr Kuchl (Markt und Löschzug Jadorf) mit Unterstützung der FF Golling und FF Hallein, sowie der Polizei eine Gemeinschaftsübung durch. Die Übungsannahme war ein Brand im 4. Weiterlesen ⮕

Unfall zwischen Rettungsfahrzeug und PkwBei einem Zusammenstoß zwischen einem Rettungsfahrzeug und einem Pkw kam es zu einer Kollision aus noch ungeklärter Ursache. Weiterlesen ⮕

Israel steht vor einem Dilemma im GazastreifenIsrael will die Hamas eliminieren und gleichzeitig die Geiseln befreien. Die Hamas fordert eine Waffenruhe vor einer Freilassung der Geiseln. Weiterlesen ⮕

D: Brennender Kinderwagen → Feuerwehr Hamburg rettete 10 Personen aus einem WohnhausHAMBURG (DEUTSCHLAND): Am 28. Oktober 2023 um 01.33 Uhr wurde die Feuerwehr Hamburg zu einem Feuer in einem Wohnhaus am Hastedtplatz in Hamburg- Harburg alarmiert. Weiterlesen ⮕