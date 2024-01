Alles Walzer: Der 66. Wiener Opernball

Am 8. Februar findet der 66. Wiener Opernball statt. Rund 5.000 Ballgäste und ein Millionenpublikum aus aller Welt freuen sich auf einen glanzvollen Abend. Die künstlerische Eröffnung wird von prominenten Künstlern wie Elīna Garanča und Piotr Beczała gestaltet.





Heute_at » / 🏆 2. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bett, Party, Walzer: Polit-Österreich feiert Silvester2023 neigt sich dem Ende zu. Bevor es ins Super-Wahljahr geht, atmet Polit-Österreich zu Silvester nochmal durch. Das Programm ist sehr interessant.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Wirtschaftsausblick: 'Es ist nicht alles schlecht'Inflation, Rezession, Energiekrise - seit der Pandemie dominieren Bad News die wirtschaftliche Berichterstattung. Die Lage ist trist, aber auch nicht hoffnungslos. Ein neuer WIFO-Bericht attestiert dem Wirtschaftsstandort Österreich einige Robustheit. Plus: Heimische Wirtschaftstreibende.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Holiday on Ice in der Wiener Stadthalle: Glitzer, Pomp und harte KanteDie größte Eisshow der Welt, Holiday on Ice, feiert ihr 80-jähriges Jubiläum und kommt nach Wien, das selbst einmal eine Hochburg des Eiskunstlaufs war

Herkunft: falter_at - 🏆 10. / 61 Weiterlesen »

Wiener Geschäftsmann übernimmt und führt Firmen in InsolvenzEin Wiener Geschäftsmann hat in den letzten Jahren 16 Firmen übernommen und in die Insolvenz geführt. Es wird untersucht, ob dahinter ein Geschäftsmodell steckt.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Der Sportplatz ist im Bezirk Wiener Neustadt wieder in ModeÜber 30.000 Besucher waren im Herbst auf den Fußballplätzen des Bezirks unterwegs. Wiener Neustädter SC ist mit einem satten Plus die klare Nummer eins im Zuschauer-Ranking.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Verkommt die Sprache in Zeiten des Krieges zur Phrase?Ein Plädoyer der Wiener Autorin Marlene Streeruwitz für empathisches Denken und Sprechen in Zeiten entfesselter Gewalt.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »