Verkommt die Sprache in Zeiten des Krieges zur Phrase? Ein Plädoyer der Wiener Autorin Marlene Streeruwitz für empathisches Denken und Sprechen in Zeiten entfesselter Gewalt.Ekpathie ist die Fähigkeit, davon abzusehen, dass es sich immer um Personen und ihre Schicksale handelt, wenn wir sprechen. Die Sprache, mit der wir uns, jedenfalls westlich-nachchristlich, verständigen, beruht auf dieser Fähigkeit entpersönlichter Weltsicht. Ekpathie wird in Worten wie „Abstraktion“ verhüllt.

Wissenschaftliche Ansichten begründen sich auf dieser Konstruktion. Politik. Soziologie. Alle Geisteswissenschaften. Wirtschaft. Wirtschaftswissenschaften. Heute. Unser Sprechen leitet sich immerfort aus der Notwendigkeit ab, uns im Kosmos des Öffentlichen unseren Platz zu verschaffen. Dabei geht und ging es immer um das Überleben der Person und wie dieses Überleben gestaltet werden kann. Das wieder heißt, dass wir eine Überlebendensprache sprechen. Die, die es geschafft haben, sich die Umstände im Kosmos des Öffentlichen zunutze zu machen, und zu überlebe





