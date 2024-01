Wiener Geschäftsmann übernimmt und führt Firmen in Insolvenz

Ein Wiener Geschäftsmann übernahm in den vergangenen Jahren 16 Firmen, die er daraufhin in die Insolvenz führte. Zwei davon gehörten zuvor Szene-Gastronom Martin Ho. Steckt dahinter ein Geschäftsmodell? Die größte Furcht eines Unternehmers ist für manche ein lukratives Geschäftsmodell. Noch bevor eine Firma in Insolvenz schlittert, erfolgen überraschende Eigentümerwechsel, schnell wird auch der Name der Firma geändert.

Wer ursprünglich das Unternehmen in den Kollaps geführt hat, mitunter auch aufgrund schlechten Managements, ist auf den ersten Blick nicht mehr erkennbar. Die österreichische Gesetzeslage begünstigt dieses Phänomen. Es wird kaum überprüft, ob Geschäftsleute rechtlich im Reinen sind, bevor sie in ein Unternehmen einsteigen. Manche spezialisieren sich darauf, ein Unternehmen nach dem anderen in die Pleite zu führen - und die vorher Verantwortlichen damit aus der Pflicht zu nehmen. Zählt auch Hans Michael Pimperl dazu? Bei diesem Namen klingelt etwas bei Insolvenzexperten. Fast scheint es so, als habe er sich darauf spezialisiert, Unternehmen in Schieflage zu übernehmen





