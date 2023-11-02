«ويز إير» تبدأ عملياتها من مبنى المسافرين (أ) في «أبوظبي الدولي» الجديد

وسيضمن مبنى المسافرين (أ) تجربة متميزة للمسافرين من خلال دعم الربط بين الوجهات والأعمال والتجارة والسفر، كما سيعزز من منظومة النقل الجوي المحلية لتمكينها من تنمية أعداد الزوار الإقليميين والدوليين القادمين إلى الإمارة للتعرف إلى ما توفره من فنون وعادات وتقاليد وضيافة.
واحتفت الشركة بالانتقال إلى المبنى الجديد من خلال إطلاق أول رحلاتها من أبوظبي إلى مطار سفنكس الدولي في القاهرة، حيث سيوفر المسار الجديد تجربة سفر مباشرة وسلسة بأسعارٍ مقبولة للسياح وسكان دولة الإمارات ومصر والمنطقة.
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WAMNEWS: 'الاتحاد للطيران' تسيّر أول رحلة تجارية من مبنى المسافرين الجديد في مطار أبوظبيأبوظبي في 31 أكتوبر / وام / سيرت الاتحاد للطيران، أول رحلة تجارية من مبنى المسافرين A من مطار أبو ظبي الدولي. وانطلقت رحلة الاتحاد EY224 من أبو ظبي إلى نيودلهي من مبنى المسافرين A اليوم الساعة 14:35. على واحدة من طائرات الناقلة من طراز إيرباص A350-1000، وبلغ عدد الركاب 359 شخصًا.
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