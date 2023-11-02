«ويز إير» تبدأ عملياتها من مبنى المسافرين (أ) في «أبوظبي الدولي» الجديد

وسيضمن مبنى المسافرين (أ) تجربة متميزة للمسافرين من خلال دعم الربط بين الوجهات والأعمال والتجارة والسفر، كما سيعزز من منظومة النقل الجوي المحلية لتمكينها من تنمية أعداد الزوار الإقليميين والدوليين القادمين إلى الإمارة للتعرف إلى ما توفره من فنون وعادات وتقاليد وضيافة.

واحتفت الشركة بالانتقال إلى المبنى الجديد من خلال إطلاق أول رحلاتها من أبوظبي إلى مطار سفنكس الدولي في القاهرة، حيث سيوفر المسار الجديد تجربة سفر مباشرة وسلسة بأسعارٍ مقبولة للسياح وسكان دولة الإمارات ومصر والمنطقة.

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