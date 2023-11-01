المبنى الجديد في مطار أبوظبي يستقبل أول دفعة من المسافرين

ويحقق المبنى الجديد زيادة كبيرة في الطاقة الاستيعابية لقطاع الطيران التجاري في أبوظبي، بما يتجاوز ضعف القدرة الاستيعابية الحالية بفضل المرافق الجديدة المصمّمة لإتمام إجراءات سفر ما يصل إلى 45 مليون مسافر سنوياً. وبقدرة تسمح له بالتعامل مع 79 طائرة في وقت واحد و11 ألف مسافر في الساعة، وسيسهم هذا المبنى في تعزيز مكانة أبوظبي العالمية مركزاً رائداً للطيران، كما تسمح زيادة السعة لشركات الطيران بترسيخ وجودها في أبوظبي استجابة للطلب المتزايد.
ومن المقـــرّر نقــل الرحلات الجويـــة من المباني الأخرى في مطار أبوظبي الدولـــي تدريجيـــاً إلى مبنى (A) خلال شهر نوفمبر، لذا يطلب من المسافرين ضمن الرحلات المجدولة قبل تاريخ 15 نوفمبر التحقّق من معلومات السفر مع شركات الطيران الخاصة بهم لمعرفة تفاصيل رحلاتهم والمباني المخصصة لها.
وقالت إيلينا سورليني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لمطارات أبوظبي: «نفخر بوصولنا إلى هذا الإنجاز، الذي يشكّل علامة فارقة وبالغة الأهمية لمطارات أبوظبي والإمارة بشكل عام». وأضافت: «إن الافتتاح الرسمي للمبنى يشكّل نقطة انطلاق لعصر جديد في قطاع الطيران في أبوظبي. وأود أن أعرب عن امتناني وتقديري للعمل الجاد الذي بذله زملائي، ولدعم شركائنا في قطاع الطيران، الذي ساعدنا على تحقيق هذا الإنجاز البارز. نتطلع إلى مشاركة أحدث المرافق المتوفرة في المبنى مع العالم، والترحيب بالمسافرين في المقر الجديد لمطار أبوظبي الدولي».
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WAMNEWS: 'الاتحاد للطيران' تسيّر أول رحلة تجارية من مبنى المسافرين الجديد في مطار أبوظبيأبوظبي في 31 أكتوبر / وام / سيرت الاتحاد للطيران، أول رحلة تجارية من مبنى المسافرين A من مطار أبو ظبي الدولي. وانطلقت رحلة الاتحاد EY224 من أبو ظبي إلى نيودلهي من مبنى المسافرين A اليوم الساعة 14:35. على واحدة من طائرات الناقلة من طراز إيرباص A350-1000، وبلغ عدد الركاب 359 شخصًا.
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