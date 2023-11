لؤي صلاح يحصل على 175 مليون دينار عراقي من نادي أربيل

وقالت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان: إنها «قررت خصم نسبة 30% من عقد اللاعب لؤي صلاح، وكذلك خصم 25% من عقد اللاعب ذاته في موسم آخر». وأضافت، أنها «قررت أيضاً إلزام نادي أربيل بدفع مبلغ قدره 162 مليوناً و500 ألف دينار عراقي، على أن يخصم منها مبلغ مستلم من قبل اللاعب قدره 15 مليون دينار عراقي حسب إقرار المدعي أمام لجنة شؤون اللاعبين».وختمت: «لكل ما تقدم يلزم نادي أربيل بدفع مبلغ قدره 175 مليوناً و937 ديناراً إلى اللاعب لؤي صلاح حسن عن قيمة العقد الموقع بين الطرفين».

