أهلاً بمناسبات الوطن

، وأسأل الله أن يجعلها يومية، لنتذكر فيها قيمة الأمن والاستقرار، ونعمة الرخاء والنمو والعدالة والمساواة والسعادة.

WAMNEWS: جرت له مراسم استقبال رسمية .. رئيس الدولة يستقبل ملك الأردنأبوظبي في الأول من نوفمبر / وام / استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله' اليوم صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، الذي يقوم بزيارة دولة إلى دولة الإمارات. وجرت لجلالته مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي ..

WAMNEWS: زكي نسيبة لـ'وام' : الكونغرس العالمي للإعلام يعكس ريادة الإمارات في صناعة الإعلام- زكي نسيبة لـ'وام' : - الإمارات نجحت في التحول إلى مركز لصناعة الإعلام عالمياً.- الشيخ زايد آمن بدور الإعلام في بناء دولة الاتحاد وتحقيق نهضة الوطن والأمة.- الكونغرس العالمي للإعلام منصة رائدة لمواكبة المتغيرات المتسارعة والتطورات التكنولوجية من أحمد النعيمي.

ALKHALEEJ: محمد بن زايد وعبدالله الثاني: وقف التصعيد في غزة ضرورةبحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، خلال جلسة المحادثات، التي عقداها أمس في قصر الوطن في أبوظبي، العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، والفرص الواعدة لتعزيز تعاونهما الاستراتيجي.

