ظفر لاعبا منتخبي ألعاب القوى والرماية محمد الكعبي وعبدالله سلطان العرياني، أمس، بميداليتين جديدتين (فضية وبرونزية) في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية المقامة حالياً في هانغتشو بالصين.

وأحرز الكعبي، الفضية في مسابقة دفع الجلة فئة (F36)، التي أقيمت على مضمار ملعب هوانج لونج، بعدما حل ثانياً بمسافة 12.99 متراً، فيما جاء الكازاخستاني داستان موكاشبيكوف، أولاً بمسافة 15.74 متراً، وحل مواطنه إيفان زالزنياك ثالثاً بـ12.39 متراً. ونجح العرياني في الفوز بالميدالية البرونزية في منافسات البندقية 50 متراً، وضعية الرقود، لفئة (SH1)، بعدما حل ثالثاً في المسابقة التي أقيمت على صالة مركز فواينغ الرياضي، محققاً 226.6 نقطة، فيما فاز الهندي سيدهارتا بابو بالمركز الأول برصيد 247.

من جهته، عبر محمد الكعبي عن سعادته بالميدالية، والحفاظ على الإنجاز نفسه الذي حققه في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الماضية في جاكرتا 2018. من جانبه، أكد العرياني أن المنافسة في مسابقات الرماية ارتفعت بشكل كبير على صعيد القارة الآسيوية التي باتت تشهد ظهوراً قوياً للاعبين جدد على الساحة. headtopics.com

وعلى صعيد باقي نتائج منافسات أمس، في ألعاب القوى، حل أحمد الحوسني رابعاً في مجموعته بتصفيات رمي الرمح لفئة (F33)، وجاء زميله أحمد المازمي رابعاً أيضاً في المجموعة الثانية للمسابقة نفسها والفئة. وفي دفع الجلة للسيدات فئة (F33) حلت عائشة الخالدي خامسة، وجاء عباد علي ثامناً في رمي القرص لفئة (F37).

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: emaratalyoum »

فضية وبرونزية للكعبي والعرياني في «البارالمبية الآسيوية»هنأ د. أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بعثة الإمارات المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية اقرأ أكثر ⮕

الكعبي والعرياني يظفران بـ «فضية وبرونزية» في «البارالمبية الآسيوية»تابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

الإمارات ترفع رصيدها إلى 6 ميداليات في «البارالمبية الآسيوية»رفعت بعثة الإمارات رصيدها في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، إلى 6 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين اقرأ أكثر ⮕

بعثة الإمارات ترفع رصيدها إلى 6 ميداليات في 'البارالمبية الآسيوية'هانجتشو (الصين) في 25 أكتوبر / وام / رفعت بعثة الإمارات، اليوم ، رصيدها في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، إلى 6 ميداليات ملونة بواقع ( 2 ذهب و2 فضة و2 برونز)، خلال منافسات اليوم الثالث للدورة المقامة حاليا بهانجتشو. اقرأ أكثر ⮕

بعثة الإمارات ترفع رصيدها إلى 6 ميداليات في «البارالمبية الآسيوية»تابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

بعثة الإمارات ترفع رصيدها إلى 6 ميداليات في ثالث أيام دورة الألعاب البارالمبية الآسيويةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕