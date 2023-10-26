الكعبي والعرياني يظفران بـ «فضية وبرونزية» في «البارالمبية الآسيوية»

ظفر لاعبا منتخبي ألعاب القوى والرماية محمد الكعبي وعبدالله سلطان العرياني، اليوم، بميداليتين جديدتين ( فضية وبرونزية) في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية المقامة حاليا في هانغتشو بالصين.

وأستطاع محمد الكعبي، إحراز الميدالية الفضية في مسابقة دفع الجلة فئة (F36)، التي أقيمت على مضمار ملعب هوانج لونج، بعدما حل ثانياً بمسافة 12.99 م، فيما جاء الكازاخستاني داستان موكاشبيكوف، أولاُ بمسافة 15.74 م، وحل مواطنه إيفان زالزنياك ثالثاً بـ12.39 م.

كما حقق عبيد الدهماني لاعب منتخب الإمارات للرماية انجازاً جديداً بتأهله المباشر إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» بعدما حقق رقم التأهل المطلوب من خلال مسابقة البندقية 10 متر وقوف، فئة (SH1). وقال: «المنافسة كانت في غاية القوة، وحاولت أن ابذل قصارى جهدي لتحقيق الأفضل، وهو ما تحقق بالفوز بالميدالية الفضية، وأشكر الجميع على ثقتهم، وأتمنى أن أكون دائما عند حسن الظن، وأن أسهم في رفع علم الإمارات في المحافل الخارجية». headtopics.com

وقال: «نجحنا كمنتخب الرماية في حصد الميدالية الثالثة، وهو ما يعبر عن طموحنا في المنافسة على ألقاب الدورة، ونتطلع لتحقيق الأفضل خاصة في مسابقة (R7) الثلاث أوضاع، التي نعد أكثر تخصصاً فيها انا وزميلاي عبد الله سيف العرياني وعبيد الدهماني، ونرجو أن يكون التوفيق حليفنا».

وفي دفع الجلة للسيدات فئة (F33) حلت عائشة الخالدي خامسة، وجاء عباد علي ثامناً في رمي القرص لفئة (F37).

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