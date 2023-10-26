10 أسباب تحفّز الجمهور على المشاركة في «تحدي دبي للياقة»

فعاليات «تحدي دبي للياقة» فرصة تجمع عائلي في نشاطات رياضية متنوعة. من المصدرحددت الدورة السابعة من «تحدي دبي للياقة» 10 أسباب لتحفيز الجمهور على المشاركة في «تحدي دبي للياقة»، التي تمتد على مدار 30 يوماً، وتضم أجندة واسعة من الفعاليات والحصص التدريبية والأنشطة الرياضية المجانية في جميع أنحاء «دانة الدنيا».

وتقام مبادرة اللياقة البدنية، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ابتداءً من الغد وحتى 26 نوفمبر المقبل، وتهدف إلى جعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم، من خلال تشجيع سكان المدينة وزوارها على الالتزام بممارسة 30 دقيقة من التمارين الرياضية على مدار 30 يوماً، وتالياً الأسباب الـ10:يتمحور «تحدي دبي للياقة» لعام 2023 حول الشمول، ويشجع أفراد المجتمع على المشاركة وتجربة رياضات جديدة، بغض النظر عن العمر أو مستوى اللياقة البدنية.

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10 أسباب تجذب المشاركين إلى «تحدي دبي للياقة»موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

بدء العد التنازلي لـ«تحدي دبي للياقة» 2023بدأ العد التنازلي لافتتاح الدورة السابعة من «تحدي دبي للياقة»، والتي تمتد 30 يوماً، وتضم مجموعة واسعة من الفعاليات الرياضية المجانية... اقرأ أكثر ⮕

تحدي دبي للياقة.. الإثارة تنطلق السبتموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

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