فضية وبرونزية للكعبي والعرياني في «البارالمبية الآسيوية»

وحرص الفلاسي، من خلال اتصال مع محمد فاضل الهاملي، رئيس البعثة، على الاطمئنان على أحوال البعثة المتواجدة في هانجتشو بالصين، والإشادة بجهود اللاعبين وإنجازاتهم التي تحققت حتى الآن.

ووجّه الفلاسي تهنئته إلى جميع أفراد البعثة، وشكره لأصحاب الإنجازات على جهودهم وتفانيهم نحو تشريف رياضة الإمارات ورفع علم الدولة، وهو ما تجسد في تحقيق 8 ميداليات ملونة في الدورة حتى الآن، مطالباً أن يكون هذا حافزاً لهم نحو تحقيق الأفضل فيما هو قادم.

كما حقق عبيد الدهماني، لاعب منتخب الإمارات للرماية، إنجازاً بتأهله المباشر إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، بعدما حقق رقم التأهل المطلوب، من خلال مسابقة البندقية 10 أمتار وقوف، فئة (SH1). وقال: «المنافسة كانت في غاية القوة، وحاولت أن أبذل قصارى جهدي لتحقيق الأفضل، وهو ما تحقق بالفوز بالميدالية الفضية، وأشكر الجميع على ثقتهم، وأتمنى أن أكون دائماً عند حسن الظن، وأن أسهم في رفع علم الإمارات في المحافل الخارجية». headtopics.com

وقال: «نجحنا كمنتخب الرماية في حصد الميدالية الثالثة، وهو ما يعبّـر عن طموحنا في المنافسة على ألقاب الدورة، ونتطلع لتحقيق الأفضل خاصة في منافسات الجمعة، في مسابقة (R7) الثلاثة أوضاع، التي نعد أكثر تخصصاً فيها أنا وزميلاي عبد الله سيف العرياني وعبيد الدهماني، ونرجو أن يكون التوفيق حليفنا».

وفي دفع الجلة للسيدات فئة (F33) حلت عائشة الخالدي خامسة، وجاء عباد علي ثامناً في رمي القرص لفئة (F37).

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