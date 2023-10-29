«خُصَل الأمل».. حملة للتبرع بالشَّعر لمرضى السرطان

سالم بن ركاض خلال إطلاق حملة «خُصَل الأمل» لمرضى السرطانأطلق مركز السرطان الشامل في مستشفى «ميديكلينيك» حملة بعنوان «خُصَل الأمل» للتبرع بالشَّعر للمرضى؛ وذلك بالتعاون مع جمعية الإمارات للسرطان وأصدقاء مرضى السرطان، بحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، والدكتورة أسماء بنت مانع العتيبة عضو مجلس إدارة الجمعية، وعدد من المسؤولين وبعض مرضى السرطان.

وتهدف الحملة للتبرع بخصل من شَّعر الرأس، إضافة إلى دعم وشراء وصناعة الشَّعر المستعار لمصلحة دعم مرضى السرطان الذين فقدوا الشَّعر من رؤوسهم أثناء مراحل العلاج الكيميائي، وبالتالي إدخال السرور والبهجة إلى نفوسهم، ولاقت الحملة نجاحاً ومشاركة واسعة من أفراد المجتمع من المواطنين وأبناء الجاليات والجهات الطبية.

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