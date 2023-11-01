محمد بن زايد يمنح ملك الأردن «وسام زايد»

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، الأربعاء، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، «وسام زايد»، أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات إلى قادة الدول وملوكها ورؤسائها، وذلك تقديراً للجهود التي بذلها في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة والتعاون المشترك بين البلدين.

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