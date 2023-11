1.59 مليار دولار مبيعات «تومسون رويترز» في 3 أشهر

وارتفع إجمالي إيرادات تومسون رويترز 1% في الربع الثالث إلى 1.59 مليار دولار، متجاوزا التوقعات، وفقا لبيانات إل.إس.إي.جي. وأعلنت مزودة المعلومات والأدوات للمحامين والمحاسبين وغيرهم من المتخصصين عن أرباح معدلة بلغت 82 سنتا للسهم الواحد. ولم يتضح بعد ما إذا كان ذلك بالمقارنة مباشرة بتوقعات المحللين بزيادة 71 سنتا. (رويترز)

