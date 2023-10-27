كوريا الجنوبية تحلق بخيال بلا حدود في معرض الشارقة الدولي للكتاب

ضيف شرف على الدورة ال42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تقام في الفترة 1 حتى 12 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «نتحدث كتباً»، وذلك بعد أن ارتدى الشباب والرجال الكوريون «الكندورة»، وتزينت الفتيات والسيدات الكوريات بالعباءة الإماراتية عند استضافة الشارقة ضيف شرف على معرض سيؤول الدولي للكتاب في يونيو الماضي.

وعلى مدار ثلاثة أيام خلال المعرض الذي يستمر على مدار 12 يوماً، يستضيف الجناح الكوري ورش عمل تفاعلية، تمنح الزوار فرصة التعرف إلى الفنون والثقافة الكورية بشكل عملي وممتع؛ حيث يستضيف ورشة «تزيين المراوح الكورية التقليدية وعرق اللؤلؤ الجميل»، يوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر، من الساعة ال 10:00 صباحاً حتى ال 04:00 مساءً، ويوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر من الساعة ال 04:00 حتى ال 09:00 مساءً، وتتيح هذه الورشة لزوار الجناح الانغماس في عوالم الفنون التقليدية الكورية، وطرق تزيين وإنشاء المصنوعات...

ويسعى الجناح الكوري إلى تقليص الفوارق بين الثقافتين العربية والكورية من خلال استعراض قوة الخيال واللغة والاستدامة والتبادل الثقافي، حيث يستكشف معرض «خيال بلا حدود» التاريخ والعلوم والقصص المصورة الإلكترونية والأدب والكتب المصورة، ويجسّد جوهر الإبداع والابتكار الفكري من خلال مجموعة مختارة تتضمن 80 كتاباً. headtopics.com

وتقدّم كوريا الجنوبية في جناحها عروضاً تعكس تنوع وثراء ثقافتها، وتجمع بين التراث والحداثة، حيث سيكون جمهور المعرض على موعد مع فرقة«هيباري»(HAEPAARY) بقيادة الفنانتين هي-ون، ومن-هي، اللتين تدمجان أنواعاً مختلفة من الموسيقى الحديثة مع الموسيقى الكورية التقليدية والعناصر الإلكترونية، لإظهار الأسلوب المميز لموسيقى البوب في موسيقى ال«جامواك»التقليدية.

ويناقش الروائي الكوري جيونغ موني في ندوة تحمل عنوان«قرّاء ذوي كلفة فعّالة.. headtopics.com

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