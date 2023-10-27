24 لاعبة يشاركن في بطولة الفجيرة للبادل تنس

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الفجيرة للبادل تنس للسيدات عن مشاركة 24 لاعبة بنسختها الاولى والتي تقام برعاية الشيخ احمد بن حمد بن سيف الشرقي في بادل زون في الفجيرة وبالتعاون مع اتحاد الامارات للبادل تنس وتنطلق عند الساعة الثانية عشرة ظهر غد السبت.

ويشارك في المنافسات عدد من لاعبات منتخب الامارات البادل تنس اضافة الى لاعبات من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة من جنوب افريقيا وروسيا والهند وسوريا ودول أخرى ويشرف على تنظيم البطولة كادر فني وتحكيمي متخصص بمنافسات البادل تنس.

من جهته، ثمن الشيخ احمد بن حمد بن سيف الشرقي الجهود التي يبذلها اتحاد البادل تنس في نشر ثقافة ممارسة هذه الرياضة التي اصبحت احدى الرياضات المجتمعية والجماهيرية، مؤكدا ان تنظيم النسخة الاولى لبطولة الفجيرة يعكس الاهتمام الذي تحظى به اللعبة في الامارات عموما وفي رئة الامارات الفجيرة headtopics.com

بدورها قالت رئيسة اللجنة المنظمة الجنوب افريقية لياه: "نتطلع الى ان تكون هذه البطولة بروفة حقيقية لتنظيم بطولات مقبلة وبشكل مميز تدريجيا ومقدما الشكر لراعي البطولة". وأوضحت مديرة البطولة هانيا ريكي انه "تم استكمال الجاهزية من جميع الجوانب لظهور البطولة بشكل فني وتنظيمي مميزين، وبما يساعد اللاعبات ليقدمن مستويات فنية عالية".

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