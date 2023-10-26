تغطية مكثفة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لمعرض الكتاب

في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «نتحدث كتباً». وسخّرت الهيئة كل قنواتها التلفزيونية والإذاعية وإعلامها الرقمي من أجل وضع المُشاهد في قلب المعرض الذي يجعل الشارقة كل سنة عاصمة حقيقية للكتاب.

تنطلق التغطية الكبرى لتلفزيون الشارقة بنقل حفل افتتاح المعرض على الهواء مباشرة، كما تقوم القناة ببث عدد كبير من برامجها من المعرض، حيث تم تجهيز استوديو خاص لهذا الغرض في مركز إكسبو لمحاورة الكتاب ودور النشر والمنظمين. وفي هذا الإطار، يواكب برنامج «صباح الشارقة» المعرض بكل تفاصيله عبر استضافة نخبة من الكتاب الذين يستعرضون تحديات الكتابة والنشر، كما يتحدثون عن تجاربهم في معرض الشارقة الدولي للكتاب.

من جهته، أعد مركز الأخبار تغطية خاصة للمعرض عبر نشرات أخبار الدار، وترتكز التغطية على تخصيص ملف يومي يرصد عرس الشارقة الثقافي وينقل أصداء المشاركين إلى جانب إعداد تقارير إخبارية تتناول الحدث من زوايا مختلفة. هذا فضلاً عن برامج مميزة لقناة الوسطى من الذيد والشرقية من كلباء والشارقة 2 وإذاعة الشارقة وإذاعة «بلس 95». headtopics.com

وأكد محمد حسن خلف، مدير عام الهيئة، أهمية مواكبة المعرض وتجربة إمارة الشارقة ومشروعها الثقافي الذي أسسه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، إلى الساحة العالمية، محتفية بالطابع الاستثنائي للمعرض الذي يؤكد في كل دورة أنه أحد أبرز معارض الكتاب في العالم.

وأضاف محمد خلف: «لقد وضعنا خطة متكاملة لتغطية معرض الكتاب، وستقوم قنوات الهيئة وإذاعاتها ومنصاتها الرقمية بتخصيص فرق إعلامية لتغطية الفعاليات والأنشطة المختلفة، عبر استخدام أحدث التقنيات والمعدات لضمان نقل مميز وبجودة عالية». headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون تكشف خطتها لتغطية 'معرض الكتاب'الشارقة في 26 أكتوبر / وام / كشفت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عن خطة موسعة لنقل وتغطية فعاليات الدورة الـ 42 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2023 التي تقام خلال الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار 'نتحدث كتبا ' حيث تسخر الهيئة كافة قنواتها التلفزيونية والإذاعية وإعلامها الرقمي من أجل وضع المشاهد في قلب هذا الحدث الثقافي... اقرأ أكثر ⮕

356 إصداراً لشرطة الشارقة بمعرض الكتاب القانونيشاركت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في إدارة مركز بحوث الشرطة في معرض الكتاب القانوني العاشر لعام 2023، والذي انطلق الثلاثاء اقرأ أكثر ⮕

شرطة الشارقة تنظم 'مختبر الابتكار' تعزيزا لجودة الحياةالشارقة في 24 أكتوبر / وام / نظمت القيادة العامة بشرطة الشارقة متمثلة بالإدارة العامة للعمليات المركزية مختبر الابتكار بالتعاون مع جامعة الشارقة. اقرأ أكثر ⮕

'استثمر في الشارقة' يبحث التعاون مع ايطاليا في مجال الابتكار وتكنولوجيا الصناعة والاستدامةميلان في 24 أكتوبر / وام / نظّم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر “استثمر في الشارقة” بالشراكة مع شركة الاستشارات الإيطالية 'إي أف جي كونسلتنج' 'ملتقى الأعمال بين الشارقة وإيطاليا' وذلك على هامش جولته الترويجية في مدينة ميلان الإيطالية برئاسة سعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق” وناصر الخاجة القائم... اقرأ أكثر ⮕

بلدية الشارقة تعلن تجديد أسوار 5 حدائق بطول 3600 مترأعلنت بلدية مدينة الشارقة، تجديد أسوار 5 حدائق ضمن المشروع، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة... اقرأ أكثر ⮕

«استثمر في الشارقة» ينظّم ملتقى الأعمال ويبحث سبل التعاون مع إيطاليانظّم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» بالشراكة مع شركة الاستشارات الإيطالية «إي أف جي كونسلتنج»... اقرأ أكثر ⮕