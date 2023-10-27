25 شخصية أدبية وفنية و20 جلسة ومعارض كتب يستضيفها الجناح الكوري الجنوبي بمعرض الشارقة للكتاب 2023

الشارقة في 27 أكتوبر / وام / يقدم جناح كوريا الجنوبية في النسخة الـ 42 لـ "معرض الشارقة الدولي للكتاب" التي تقام في الفترة الأول إلى الثاني عشر من نوفمبر المقبل في "مركز إكسبو الشارقة" تحت شعار "نتحدث كتباً" .. برنامجاً ثقافياً وفنياً غنياً ومتنوعاً.

عوالم أرحب" الأدب الكوري ويجمع أعمال سبعة كتّاب كوريين مقدماً نسيجاً غنياً من الصور الشعرية والشخصيات الخيالية لقرّاء اللغتين العربية والإنجليزية حيث تمدُّ مختارات الأدب الكوري التي تأتي بجهود "معهد ترجمة الأدب الكوري" جسراً يربط الثقافات واللغات ملهمةً الزوار للتفاعل مع الخيال الإبداعي المتميز لهؤلاء الكتّاب الموهوبين لتسهم بتوسيع آفاق القراء وتعزيز فهمهم للعوالم التي بناها هؤلاء الكتّاب بكلماتهم.

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باسم يوسف يوقع كتابه في «الشارقة للكتاب»يعيش جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب يوم الجمعة 10 نوفمبر المقبل عند الساعة 8:00 مساءًrn اقرأ أكثر ⮕

'دار البر ' تشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023دبي في 26 أكتوبر / وام / تشارك جمعية دار البر في الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب لتعرض الإصدارات الجديدة للجمعية إلى جانب رفدها بعدد من الإصدارات التراثية والمحققة التي تطبع لأول مرة مثل تفسير الموطأ لابن وهب والسهل البديع في اختصار التفريع لابن جميل المالكي ومصالح الأفهام في شرح كتاب الأحكام لابن بزيزة المالكي وضوء المصابيح في صلاة... اقرأ أكثر ⮕

تغطية مكثفة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لمعرض الكتابأعلنت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، خطة موسعة لنقل وتغطية فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب التي تقام خلال الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر المقبل اقرأ أكثر ⮕

900 ورشة في معرض الشارقة للكتاب | صحيفة الخليجستّ مساحات تفاعليّة يقدّمها معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته ال 42 لهذا العام؛ ينظّم خلالها 900 ورشة اقرأ أكثر ⮕

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تشارك في معرض فرانكفورت الدولي للكتابأبوظبي في 26 أكتوبر / وام / شاركت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2023، الذي اختتم أعماله مؤخرا. اقرأ أكثر ⮕

هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون تكشف خطتها لتغطية 'معرض الكتاب'الشارقة في 26 أكتوبر / وام / كشفت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عن خطة موسعة لنقل وتغطية فعاليات الدورة الـ 42 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2023 التي تقام خلال الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار 'نتحدث كتبا ' حيث تسخر الهيئة كافة قنواتها التلفزيونية والإذاعية وإعلامها الرقمي من أجل وضع المشاهد في قلب هذا الحدث الثقافي... اقرأ أكثر ⮕