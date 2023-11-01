سلطان النيادي: اللقاء بقائدي محمد بن زايد استثنائي وسنواصل درب الاستكشاف

تشرفت أن أقدم لكم سيدي صورًا لدولة الإمارات كنت قد التقطتها خلال مهمتي في الفضاء. معكم لا مستحيل أمام طموحات أبناء الإمارات.. وبقيادتكم سنواصل درب الاستكشاف»محمد بن زايد: بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومحمد بن سلمان تواصل السعودية التنمية والازدهار

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EMARATALYOUM: سلطان النيادي: اللقاء بقائدي وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دائمًا استثنائيتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

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ALKHALEEJ: محمد بن زايد: بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومحمد بن سلمان تواصل السعودية التنمية والازدهارقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله": "محمد_بن_زايد: تمنياتي بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم

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ALKHALEEJ: محمد بن زايد يشيد بجهود فريق «محمد بن راشد للفضاء» في تحقيق «طموح زايد»استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، الثلاثاءـ في قصر البحر في أبوظبي - رواد الفضاء..

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ALKHALEEJ: حاكم الشارقة يعلن منح الأسر ضعيفة الدخل في الذيد بنايات استثماريةقال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة...

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ALKHALEEJ: فيديو.. حاكم الشارقة يعلن منح الأسر ضعيفة الدخل في الذيد بنايات استثماريةقال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة...

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ALKHALEEJ: «غنايم» تفوز بكأس حاكم الشارقة للهجنبرعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة

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