الإماراتي ماهر جلفار عضواً في مجلس إدارة الرابطة العالمية لصناعة المعارض

وتمثل الرابطة أكثر من 50 ألف موظف في قطاع المعارض بشكل مباشر على مستوى العالم، كما تتعاون بشكل وثيق مع 60 عضواً منتسباً على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتضم قائمة الأعضاء الحاليين أكثر من 820 منظمة في أكثر من 85 دولة حول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 1000 معرض تجاري معتمد من قِبل رابطة UFI.

وبهذه المناسبة، قال ماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: «يسعدني الانضمام إلى مجلس إدارة الرابطة العالمية لصناعة المعارض، وأفخر بهذا التعيين الذي يعكس المكانة الهامة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في دبي ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ككل.

من جانبه، قال مايكل داك، رئيس الرابطة العالمية لصناعة المعارض نائب الرئيس التنفيذي للتطوير التجاري في «إنفورما ماركتس»: «أتقدّم بالشكر والتهنئة إلى الأعضاء المنتخبين والمعاد انتخابهم مؤخراً في مجلس إدارة الرابطة العالمية لصناعة المعارض. أنا فخور بوجود الكثير من الأعضاء الذين يتطلعون للمساهمة بشكل فعّال في هذا القطاع، خاصة في هذه المرحلة الهامة، والتي نعمل خلالها على إعادة تطوير ونمو الفعّاليات حول العالم. وأود في الختام أن أشكر جميع أعضاء مجلس إدارة الرابطة».

