سلطان القاسمي يفتتح معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته الـ' 42'

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الكاتب والروائي الليبي إبراهيم الكوني، شخصية العام الثقافية في المعرض لهذه الدورة، كما كرّم الفائزين بـ "جائزة الشارقة للترجمة" (ترجمان) في دورتها السابعة، والتي تمنحها "هيئة الشارقة للكتاب" للإصدارات المترجمة من اللغة العربية إلى أي لغة أخرى، حيث نال جائزة دار النشر السويسرية (Unionsverlag) عن ترجمة رواية "طوق الحمام" لرجاء عالم الصادرة في طبعتها العربية الأولى عن دار النشر المغربية (المركز الثقافي العربي).
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WAMNEWS: ' منشورات القاسمي ' تعرض أحدث مؤلفات حاكم الشارقة في ' الشارقة الدولي للكتاب 'الشارقة في 31 أكتوبر / وام / تقدم ' منشورات القاسمي ' خلال مشاركتها في النسخة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023 ، الذي ينطلق غدا في مركز إكسبو الشارقة عددا من أحدث مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المتنوعة ما بين التاريخ والجغرافيا والأدب والمسرح والرواية.
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