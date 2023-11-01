التشكيلة الأساسية لموقعة الترجي والوداد في نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي

فاز الوداد فاز ذهابا بنتيجة 0-1، وبالتالي سيتطلع في لقاء اليوم للحفاظ على أفضليته، بينما يسعى الترجي إلى تعويض خسارته بهدف، بفوز بفارق هدفين لبلوغ الدور النهائي للنسخة الأولى من المسابقة الحديثة. وقرر مدرب الوداد، إجراء بعض التغييرات على التشكيلة التي يواجه بها الترجي اليوم من خلال الدفع بمنتصر الحتيمي كرسمي بدلا من محمد أوناجم، الذي شارك في مباراة الذهاب بالدار البيضاء، كما سيلعب الشاب عبد الله حيمود بدلا من سفيان أحناش.معز بن شريفية - محمد بن علي - محمد أمين بن حميدة - ياسين مرياح - محمد أمين توجاي - غيث الوهابي - يان ساسي - حسام تقا - حسام الدين غشة - أسامة بوقرة - رودريغو رودريغيز.
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