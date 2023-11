التشكيلة الأساسية لموقعة الترجي والوداد في نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي

فاز الوداد فاز ذهابا بنتيجة 0-1، وبالتالي سيتطلع في لقاء اليوم للحفاظ على أفضليته، بينما يسعى الترجي إلى تعويض خسارته بهدف، بفوز بفارق هدفين لبلوغ الدور النهائي للنسخة الأولى من المسابقة الحديثة. وقرر مدرب الوداد، إجراء بعض التغييرات على التشكيلة التي يواجه بها الترجي اليوم من خلال الدفع بمنتصر الحتيمي كرسمي بدلا من محمد أوناجم، الذي شارك في مباراة الذهاب بالدار البيضاء، كما سيلعب الشاب عبد الله حيمود بدلا من سفيان أحناش.معز بن شريفية - محمد بن علي - محمد أمين بن حميدة - ياسين مرياح - محمد أمين توجاي - غيث الوهابي - يان ساسي - حسام تقا - حسام الدين غشة - أسامة بوقرة - رودريغو رودريغيز.

ALKHALEEJ: كولر يؤكد عودة إمام عاشور أمام صن داونزتحدث مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن استعدادات فريقه لمباراة صن داونز المقررة الأربعاء في إياب نصف نهائي السوبر الإفريقي باستاد القاهرة

WAMNEWS: غدا.. الترجي يواجه الوداد والأهلي يلتقي صن داونز على تأشيرة التأهل لنهائي دوري السوبر الأفريقيالقاهرة / تونس في 31 أكتوبر / وام / تتطلع كرة القدم العربية إلى إنجاز جديد غدا “الأربعاء” من خلال جولة الإياب في الدور نصف النهائي من النسخة الافتتاحية لبطولة دوري السوبر الأفريقي، وإمكانية الوصول إلى مواجهة عربية خالصة على لقب البطولة.

ALKHALEEJ: الترجي يواجه الوداد والأهلي يلتقي صن داونز على تأشيرة التأهل لنهائي الدوري الأفريقيتتطلع كرة القدم العربية إلى إنجاز جديد «الأربعاء» من خلال جولة الإياب في الدور نصف النهائي من النسخة الافتتاحية لبطولة الدوري الأفريقي، وإمكانية الوصول إلى مواجهة عربية خالصة على لقب البطولة

ALKHALEEJ: العين والجزيرة بطلا دوري الجماهير في الجولة السادسةأعلنت رابطة المحترفين عن الفائزين بمبادرة «دوري الجماهير»، في الجولة السادسة، لدوري أدنوك للمحترفين

ALARABIYA_BRK: الهلال يعبر الحزم ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الملكحجز الهلال مقعده في ربع نهائي كأس الملك عقب فوزه على ضيفه الحزم 3-0 في ثمن النهائي يوم الاثنين على استاد الملك فهد الدولي.وانتظر بطل النسخة الماضية حتى الد

ALKHALEEJ: مباراة مشحونة في كأس السعودية.. رونالدو طلب تغيير الحكمجذب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار في مباراة فوز فريقه النصر على الاتفاق في ربع نهائي مسابقة كأس الملك بطلبه تغيير حكم المباراة...

