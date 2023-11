سلطان: العربية لغة سيدنا آدم وأصل اللغات

وتحدث سموّه، عن أبرز ما جاء في المعجم التاريخي للغة العربية، قائلاً «أُطلق عليه اسم «المعجم التاريخي للغة العربية»، وهو متعةٌ للقارئ ويعرض تاريخ هذه اللغة منذ بداياتها، حيث تمرّ بك الأحداث والوصف في كل شيء، في الشعر، والأدب وغيرهما. وهذا المعجم لا يكشف عن الكلمة ومعناها فقط، وإنما يقدم وصفاً شاملاً».

وقدم سموّه، مثالاً لبعض الكلمات اللاتينية مثل «road» وتعني «طريق» وفي العربية رود، يرتاد، مشيراً إلى أنه يؤدي إلى المعنى نفسه. وأضاف سموّه «كيف اشتبه الأمر على العلماء الغربيين؟ لأنهم لم يجدوا ما يفسرون به ما حدث في تلك المرحلة عندما كتبوا عن هذه اللغات وجمعوها فيما سمي باللغات السامية، في سنة 1500 قبل الميلاد، كان قوم «عاد» في الأحقاف، وخرج هود عليه السلام، من بينهم إلى عُمان، وهربَ منهم من خاف من الطوفان الذي غطى الأرض بالعاصفة، فأخذوا طريقهم؛ وكل المؤرخين كتبوا عن هذا الطريق الذي مرّ بالقطيف ومنها إلى الحناكية مروراً بالمدينة إلى طريق الشام، إلى أن وصلوا قرب دمشق، وفي هذه المنطقة وجدوا أرضاً ملأى...

وتفضل صاحب سموّه، بتكريم الكاتب إبراهيم الكوني، شخصية العام الثقافية في المعرض لهذه الدورة، كما كرّم الفائزين بـ «جائزة الشارقة للترجمة» (ترجمان) في دورتها السابعة، التي تمنحها «هيئة الشارقة للكتاب» للإصدارات المترجمة من العربية إلى أي لغة أخرى، حيث نال الجائزة دار النشر السويسرية (Unionsverlag) عن ترجمة رواية «طوق الحمام» لرجاء عالم، الصادرة في طبعتها العربية الأولى عن دار النشر المغربية (المركز الثقافي العربي).

وأشار إلى الإنجاز الجديد الذي حصده المعرض في دورته الـ 42، حيث يستضيف أكثر من نصف بلدان العالم، عبر الناشرين والعارضين الذين يمثلون 109 دول، ما يؤكد أن المعرض انتقل خلال السنوات الماضية، من حاضر في المشهد، إلى صانع وقائد يمتلك رؤية ويعرف في أي الاتجاهات يمضي بالثقافة العربية والعالمية.

