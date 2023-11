دورتموند إلى ثمن النهائي والمغربي عدلي يعبر بليفركوزن

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب المخضرم رويس اثر تمريرة من بينو-غيتينز الذي راوغ المدافعين في قلب منطقة الجزاء على الجهة اليسرى ثمّ مرر الى رويس الذي تابعها بلمسة واحدة داخل الشباك (43).من جهة أخرى، واصل باير ليفركوزن متصدر الدوري هذا الموسم عروضه الجيدة وحقّق فوزًا سهلًا على حساب ساندهاوسن من الدرجة الثالثة 5-2.

وسجّل ليفركوزن ثلاثة اهداف في آخر 15 دقيقة من المباراة من بينها هدفان للاعب الجناح المغربي أمين عدلي في الوقت القاتل. وسجّل اهداف ليفركوزن كل من الارجنتيني إزيكييل بالاسيوس (21 من ركلة جزاء)، جوناثان تاه (54)، التشيكي أدام هلوسيك (55) وعدلي (88 و90+2).ويلتقي في وقت لاحق بايرن ميونيخ حامل اللقب 20 مرة مع ساربروكين من الدرجة الثالثة، فيما يحلّ آينتراخت فرانكفورت ضيفًا على فيكتوريا كولن المغمور.

برلين في الأول من نوفمبر / وام / تأهل فريق بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن إلى الدور الثالث (دور الـ 16) لبطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، بفوز الأول على هوفنهايم 1-0، والثاني على مضيفه ساندهاوزن 5-2 اليوم الأربعاء في الدور الثاني للبطولة.

