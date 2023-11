سلطان: العربية اللغة الأصل لكل لغات العالم لأنها لغة سيدنا آدم

ولفت سموّه، إلى الجهد الكبير الذي يُبذل لتنفيذ المعجم التاريخي. مستعرضاً مقارنة عن القاموس اللغوي لمملكة السويد الذي عمل عليه 137 شخصاً لمدة 140 سنة، وكان نتاجه 39 مجلداً و33 ألف صفحة؛ بينما «المعجم التاريخي للغة العربية» يعمل عليه 500 من العلماء والمدققين والمحررين، وعلى مدى 6 سنوات سينهون 110 مجلدات عدد صفحاتها 81 ألفاً.

وأضاف سموّه «كيف اشتبه الأمر على العلماء الغربيين؟ لأنهم لم يجدوا ما يفسرون به ما حدث في تلك المرحلة عندما كتبوا عن هذه اللغات وجمعوها فيما سمي باللغات السامية، في سنة 1500 قبل الميلاد، كان قوم «عاد» في الأحقاف، وخرج هود عليه السلام، من بينهم إلى عُمان، وهربَ منهم من خاف من الطوفان الذي غطى الأرض بالعاصفة، فأخذوا طريقهم؛ وكل المؤرخين كتبوا عن هذا الطريق الذي مرّ بالقطيف ومنها إلى الحناكية مروراً بالمدينة إلى طريق الشام، إلى أن وصلوا قرب دمشق، وفي هذه المنطقة وجدوا أرضاً ملأى...

وتفضل صاحب سموّه، بتكريم الكاتب إبراهيم الكوني، شخصية العام الثقافية في المعرض لهذه الدورة، كما كرّم الفائزين بـ «جائزة الشارقة للترجمة» (ترجمان) في دورتها السابعة، التي تمنحها «هيئة الشارقة للكتاب» للإصدارات المترجمة من العربية إلى أي لغة أخرى، حيث نال الجائزة دار النشر السويسرية (Unionsverlag) عن ترجمة رواية «طوق الحمام» لرجاء عالم، الصادرة في طبعتها العربية الأولى عن دار النشر المغربية (المركز الثقافي العربي).

وأضاف العامري «هذه الرسالة وهذا الحجم من المسؤولية، ليس شهادة للمعرض بقدر ما هو شهادة بأن الشارقة بيت لكل ناشري العالم ومبدعيه، يلتقون فيها، ويكبرون بتطلعاتها، لقد قيل في صاحب السموّ مرةً: إنه الرجل، الذي لا خلاف عليه وعنده تلتقي كل ثقافات العالم، وها نحن نشهدُ اليوم تجسيداً عظيماً لهذا القول؛ شكراً لكم يا صاحب السموّ».

