مصر تستقبل أول دفعة من مزدوجي الجنسية والجرحى الفلسطينيين

وقالت مصادر مصرية في المعبر إنه تم وصول 335 شخصاً من بين نحو 500 شخص تمت الموافقة عليهم من حاملي الجنسيات المزدوجة بالخروج إلى مصر، فيما نقلت وسائل إعلام مصرية اللقطات الأولى لعبور نساء وأطفال عبر المعبر الذي يعد المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة غير الخاضع للسيطرة الإسرائيلية. وبحسب بيانات البلدان المختلفة، يعيش مواطنو 44 دولة أجنبية في قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة، إضافة إلى العاملين ب 28 وكالة ومنظمة دولية غير حكومية.
من جانبها، استعدت السلطات المصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، وأفاد المسؤول الطبي عن «إقامة أول مستشفى ميداني على مساحة 1300 متر مربع، لاستقبال الجرحى الفلسطينيين حال وصولهم إلى مصر، بمدينة الشيخ زويد»، على بعد 15 كيلومتراً من رفح.
وتم فتح المعبر بعد اتفاق بين مصر وإسرائيل وحركة «حماس» بوساطة قطرية وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أشرف القدرة: إنه تم إرسال قائمة إلى السلطات المصرية تضم أربعة آلاف جريح يحتاجون إلى رعاية لا تتوفر في قطاع غزة. وأضاف «نأمل أن يتمكنوا من المغادرة في الأيام المقبلة لأنهم بحاجة إلى تدخلات جراحية.. يجب أن ننقذ حياتهم».
ورحب الفرع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في بيان، «بخروج الجرحى والمرضى من قطاع غزة لتلقي العلاج». وذكرت مصادر فلسطينية على الأرض أنها تتوقع نقل 88 مريضاً. وبحسب المنظمة فإن مستشفى العريش، الذي يقع في أقرب مدينة رئيسية إلى الحدود «مستشفى الإحالة الأول الرئيسي، وتوجد فيه مرافق إنعاش ورعاية مركزة كاملة التجهيز، ومجموعة من الفرق الجراحية لعلاج الإصابات الشديدة، بما في ذلك الرضوض والحروق الكبيرة». وأكدت المنظمة وجود ترتيبات للإحالة إلى مستشفيات مصرية أخرى.
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