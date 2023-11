سرق 53 آيفون جديد في أول يوم عمل بمتجر إلكترونيات

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشرت وزارة الداخلية الروسية مقطعا قصيرا لرجل "ينظف" متجرا للإلكترونيات في موسكو ويملأ حقيبة صغيرة وعدة أكياس بعشرات حافظات آيفون. وحاول الرجل البالغ من العمر 44 عامًا تغيير زاوية كاميرا المراقبة باستخدام ممسحة تنظيف دون فائدة، وحينما لم ينجح تابع عمله ببساطة.

وبعد أن أخذ 53 هاتف iPhone جديدًا و53 ألف روبل (570 دولارًا) من صندوق المحل، خرج من الباب الأمامي.

ولأنه لم يبذل أي جهد لإخفاء وجهه، سرعان ما تعرفت السلطات على الرجل وألقت القبض عليه في سيفاستوبول. وتمكنت الشرطة من مصادرة بعض البضائع المسروقة التي عثر عليها في منزله، لكن اللص قال إنه تمكن من بيع العشرات من أجهزة آيفون وهو في طريقه إلى منزله من موسكو. وتم فتح قضية جنائية ضد المحتال وتم وضعه في حجز الشرطة. ويقدر متجر الإلكترونيات أن خسائره تصل إلى نحو 3 ملايين روبل (32 ألف دولار). من المؤكد أن الإدارة ستتحقق من أوراق اعتماد المرشحين للوظائف بعناية أكبر للمضي قدمًا.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: EMARATALYOUM »

