40 ألف مدخر جديد في الصكوك الوطنية بارتفاع 100%

ويأتي هذا الإعلان بمناسبة اليوم العالمي للادخار. وبهذه المناسبة، كشفت الصكوك الوطنية عن تحقيق نمو سنوي مركب بمعدل يبلغ 12% خلال السنوات الخمسة الماضية، ما يؤكد زيادة ثقة العملاء بالشركة ومنتجاتها. وتتماشى هذه النتائج مع مخرجات «مؤشر الصكوك الوطنية للادخار»، حيث أظهر الاستبيان أن 68% من الذين لم يدخروا بعد يعتزمون الادخار في غضون 6 أشهر إلى عام واحد.

وأضافت الصكوك الوطنية أن الرفاهية المالية لعملائها واصلت نموها بفضل مجموعة واسعة من الحلول الادخارية والاستثمارية التي دعمت أهدافهم المالية المستقبلية مثل الادخار من أجل الحالات الطارئة أو من أجل تعليم أبنائهم.

وتساهم الصكوك الوطنية في دعم نمو الأفراد والشركات والاقتصاد الوطني من خلال تقديم حلول متنوعة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع مثل: برنامج «تجوري الإماراتيات» المصمم خصيصاً لمواطنات دولة الإمارات، إضافة إلى برامج تساهم في توفير ما يتطلع إليه الكثير من المواطنين والمقيمين في الإمارات على صعيد الخطط التقاعدية، ومنها «Global Savings Club»، و«خطة التقاعد الذهبية» للشركات، وخطة «الراتب الإضافي» للأفراد. headtopics.com

وتلتزم الصكوك الوطنية بطرح برامج مبتكرة وحلول رقمية جديدة لتلبية الاحتياجات والتطلعات المالية المتنوعة لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة. كما سجلت المجموعة نمواً في المحفظة الاستثمارية لديها بنسب وصلت إلى 9% لتصل إلى 14 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

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