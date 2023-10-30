الصكوك الوطنية: ارتفاع عدد المدخرين الجدد 100% في 2023

وكشفت الشركة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للادخار، عن تحقيق نمو سنوي مركب بمعدل يبلغ 12% خلال الخمس سنوات الماضية، وتتماشى هذه النتائج مع مخرجات "مؤشر الصكوك الوطنية للادخار"، حيث أظهر الاستبيان أن 68% من الذين لم يدخروا بعد يعتزمون الادخار في غضون 6 أشهر إلى عام واحد.

وأضافت الصكوك الوطنية، أن الحلول الادخارية والاستثمارية التي تقدمها تدعم الأهداف المالية المستقبلية لعملائها مثل الادخار من أجل الحالات الطارئة أو من أجل تعليم أبنائهم. وسجلت المجموعة نمواً في المحفظة الاستثمارية لديها بنسب وصلت إلى 9% لتصل إلى 14 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

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