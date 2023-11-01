محمد بن راشد: القانون السياج الحامي للمجتمع

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لأعضاء السلطة القضائية الجدد عن أمنياته لهم بالتوفيق في عملهم وأداء رسالتهم على الوجه الأكمل إعمالاً لقيم العدالة باتباع أفضل الممارسات ووفق أحكام القانون الذي يمثل السياج الحامي للمجتمع والضمانة الراسخة لحقوق وكرامة أفراده، وأن يقوموا بأدوارهم على النحو الذي يضمن أعلى مستويات الكفاءة للمنظومة القضائية في دبي، لتكون دائماً النموذج والقدوة في سرعة الفصل في القضايا دون تأخير ومراعاة الحقوق وسرعة ردها إلى أصحابها إعلاءً لمفهوم العدالة الناجزة.

وأدى اليمين القانونية كل من: عضو النيابة العامة حميد سالم راشد الخضر الشامسي، وستة قضاة في إدارة التفتيش القضائي وهم: د. أشرف يحي العمري، ود. عادل فراج نصار، وأحمد نعيم سليم، ووليد عباس محمد، ومحمد سيد برديس، وعمر صابر فكار، على أن يؤدوا عملهم بصدق وأمانة باحترام التشريعات السارية في الدولة وإعلاء سلطة القانون.

حضر مراسم أداء اليمين القانونية المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، وسعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي.

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