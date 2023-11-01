ذياب بن محمد يحضر اجتماع مجلس إدارة شركة عُمان والاتحاد للقطارات بمسقط

ورافق سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان في اللقاء، سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، رئيس مجلس إدارة شركة «عُمان والاتحاد للقطارات»، والمهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في عُمان، ومحمد بن نخيرة الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى سلطنة عُمان، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الشركة وعدد من المسؤولين.
وقال سموه: «ستسهم شركة عُمان والاتحاد للقطارات في تعزيز العلاقات الاستراتيجية والصلات الاجتماعية والثقافية المتينة القائمة بين الإمارات وعُمان، عملاً بتوجيهات القيادتين الرشيدتين في البلدين الشقيقين». وناقش سموه والمجلس أهم مستجدات تنفيذ المشروع، وفي مقدمتها استكمال أعمال التصميم التي تضمنت توظيف حلول هندسية مبتكرة للتعامل مع التضاريس المختلفة التي يمر عبرها المسار، حيث أدى ذلك إلى تقليص أعمال الأنفاق بنسبة 25% والجسور بنسبة 50%.
واطلع المجلس على المستجدات المتعلقة بسير المناقصات المختلفة لجميع حزم المشروع، بما في ذلك الأعمال المدنية والأنظمة والقاطرات والمقطورات. وقال سهيل المزروعي: «نعرب عن اعتزازنا بالتقدم في الأعمال التحضيرية الذي حققته شبكة السكك الحديدية الإماراتية العُمانية، كونها الحلقة الأولى في سلسلة النقل والخدمات اللوجستية الموحدة التي ستمتد عبر المنطقة، ما يوفر مزايا اجتماعية واقتصادية وتنافسية متبادلة للبلدين الشقيقين».
ومن جانبه قال المهندس سعيد بن حمود المعولي، نائب رئيس مجلس الإدارة: «إن التقدم الملحوظ الذي يشهده المشروع يعكس الأهمية الاستراتيجية التي يضطلع بها محلياً وإقليمياً، حيث نجح، خلال فترة زمنية وجيزة، في استقطاب اهتمام كبرى الشركات العاملة في مختلف القطاعات، وتجلّى ذلك بتوقيع اتفاقيات وشراكات طويلة الأمد مع عدد من الشركات المحلية والإقليمية».
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