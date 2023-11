عمار النعيمي يطّلع على إنجازات «جامعة عجمان» ويشيد بمستوياتها

واطلع سموّه على عدد من إنجازات الجامعة في المجالات المختلفة، التي تعكس جودة مخرجاتها التعليمية، بعدما ارتقت إلى المرتبة الثانية والعشرين، بحسب مؤسسة «كيو إس» لتصنيف الجامعات في المنطقة العربية لعام 2024، محققة بذلك تقدماً بارزاً بخمس مراتب مقارنة بالعام الماضي.

وحصدت جامعة عجمان «جائزة التميز» من المركز الوطني للبحوث الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وصنّفت ضمن أفضل 10 مؤسسات في الدولة في فئتَي البحوث الصحية والبحوث الطبية. وقال سموّ الشيخ عمار بن حميد: هذه الإنجازات المتميزة تعكس بوضوح التزام الجامعة الراسخ بتقديم برامج تعليمية وأكاديمية عالية الجودة، حتى أصبحت منارة بارزة في ميدان التعليم عالمياً. منوهاً بجهودها لتحقيق التميز في ميدان التعليم والبحث العلمي، عبر تبنّيها رؤى رائدة تهدف إلى إعداد جيل من الخريجين يتمتعون بالتميز الأكاديمي ومهارات قيادية قابلة للتطبيق في سوق العمل.

وناقشوا عدداً من الموضوعات المعنية بمختلف الجوانب التعليمية والأكاديمية والإدارية في الجامعة واعتماد عدد من السياسات التي ستسهم في تحقيق تطلعات الجامعة واستمرار تقدمها.. واعتمدوا قوائم 1000 خريج وخريجة.

وفي ختام الاجتماع، وقّعت مذكرة تفاهم بين المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، وجامعة عجمان، للتعاون البنّاء وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات الفنية والعلمية في شتى مجالات البحث العلمي.

