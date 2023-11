الرئيس السابق للمركزي الأوروبي: الإمارات بيئة جاذبة للاستثمارات.. ولا تخفيض سريعاً لأسعار الفائدة عالمياً

واستبعد تريشيه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات منتدى دبي للأعمال تخفيضاً سريعاً لأسعار الفائدة عالميا وقال إن حديث البنوك المركزية (الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي) عن الحفاظ على الأسعار عند مستوى مرتفع لفترة أطول يجب أن يؤخذ على محمل الجد.

وأعرب تريشيه عن ثقته في أن البنوك المركزية ستكون حازمة في مكافحة التضخم حتى لو كان ذلك يعني استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول من المتوقع.. وقال: "يتعين على مشاركي السوق أن يأخذوا ذلك على أنه علامة مهمة جداً وألا يعتقدوا أن البنوك المركزية ستقلص الأسعار بشكل أسرع بكثير".

وأبدى ثقته بأنه وبعد 11 زيادة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، و10 زيادات في أسعار الفائدة في أوروبا، ستكون البنوك المركزية قادرة على السيطرة على التضخم وفقا لتعريفها لاستقرار الأسعار والذي يقترب من 2% في المدى المتوسط.

