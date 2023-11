قيس سعيد: فرار الإرهابيين الخمسة كان مخطط له

وفي بيان منفصل الثلاثاء، أعلنت الداخلية إقالة مسؤولَين أمنيين هما المدير العام للمصالح المختصّة، والمدير المركزي للاستعلامات العامة.كما أقالت وزارة العدل مدير سجن المرناقية. والثلاثاء أعلنت وزارة الداخلية التونسية فرار خمسة سجناء مورطين في قضايا «إرهابية» من سجن المرناقية، وهو من أكبر السجون في البلاد. ويعد السجن المدني بالمرناقية من أكبر السجون في البلاد، ويؤوي مساجين ضالعين في قضايا جنائية وإرهابيين.

ومن بين الفارين أحمد المالكي (44 عاماً)، والمسجون منذ العام 2014 لضلوعه في قضايا «إرهابية» من بينها اغتيال سياسيَين معارضين.

