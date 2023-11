بحث التعاون بين مكتبة محمد بن راشد و«المكتبة الصينية»

وتطرق إلى احتضان مكتبة محمد بن راشد أكثر من مليون كتاب بأكثر من 170 لغة عالمية، والسعي لتوسيع وإثراء المحتوى بما يلبي احتياجات كل من الباحثين والجمهور العام، إلى جانب إنشاء محتوى يتناول المصادر النادرة، وهو عمل يحمل تحدياته الخاصة نظراً للقيمة المادية والمعنوية الكبيرة لهذه المواد النادرة.

كما شدد على أهمية الحاجة لاعتماد نهج ديناميكي في سياق سياسات شراء الكتب وإثراء المحتوى المعرفي، واستفادة مكتبة محمد بن راشد من أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي، في دعم مبادراتها المعرفية مثل مبادرة «عالم بلغتك».

من جانبها، أوضحت هو رُي جوان، أن المكتبة الوطنية الصينية تحتوي على مجموعات قيّمة من الكتب العربية النادرة، سواء كانت سمعية أو رقمية، وبمختلف الصيغ التي تتناسب مع احتياجات وتطلعات شرائح المجتمع المختلفة.

وأشارت إلى أن المكتبة الصينية تأسست عام 1909، وتُعد واحدة من المكتبات الرئيسية والكبيرة في الصين التي توفر خدماتها مجاناً لجميع الزوار، كما تقع ضمن قائمة أكبر المكتبات الوطنية على مستوى العالم، وتعمل على حفظ المواد المكتوبة والمنشورات داخل الصين، بالإضافة إلى دعم الأنشطة البحثية والتعليمية، والمحافظة على التراث الثقافي والتاريخي للبلاد.

وأشادت جوان بالمحتوى المتاح في المكتبة الوطنية الصينية، ويشمل 30 ألف مصدر معرفي بالعربية، والسعي لزيادة هذا العدد من خلال التعاون مع المكتبة ومكتبات أخرى حول العالم، حيث تستهدف جلب ما يقارب 1500 مصدر معرفي باللغة العربية.

وناقش الجانبان أفضل السبل لتعزيز التعاون المتبادل بغرض تنويع مصادر المعرفة لكل منهما، ومناقشة الوسائل المتبعة لحفظ المخطوطات الأثرية والتاريخية في ميادين الأدب، والتاريخ، والموسيقى، والشعر، وترجمتها إلى لغات العالم المختلفة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WAMNEWS: تعاون بين مكتبة محمد بن راشد والمكتبة الوطنية الصينيةدبي في الأول من نوفمبر / وام / أشاد معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، بتاريخ الصين العظيم وإنجازاتها والتطور الملحوظ في الجانب التكنولوجي والرقمي بما يدعم الشعب الصيني في المقام الأول، إلى جانب التجربة الاستثنائية لإكسبو الصين، مشيرا إلى احتضان مكتبة محمد بن راشد لأكثر من مليون كتاب بأكثر من 170 لغة من حول...

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: إعلان بطل تحدي القراءة العربي على مستوى الجاليات اليومانطلقت، أمس الاثنين، في مكتبة محمد بن راشد بدبي، التصفيات النهائية لفئة الجاليات، ضمن الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: أحمد بن محمد: هدفنا أن تصبح دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالمبرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: تعاون بين 'محمد بن راشد للإسكان' و'ايه آي سمارت' لتوفير حلول ذكية لسكان دبيدبي في 31 أكتوبر / وام / وقعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان اتفاقية استراتيجية مع شركة 'ايه آي سمارت' لتجارة نظم وأجهزة الاتصال ، تهدف إلى توفير خصومات تصل إلى 25 في المائة على مجموعة من الخدمات بما في ذلك أنظمة المنازل الذكية وشبكات الإنترنت وأجهزة الأمن والمراقبة.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بدء التصويت للناشئين في «جائزة الإبداع الرياضي»أعلنت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، عن اختيار

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: حمدان بن محمد يوجه بتعيين خريجين إماراتيين مبتعثين في مؤسسات حكومة دبيقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي..

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕