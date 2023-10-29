باير ليفركوزن يواصل انتصاراته المتتالية وينفرد بصدارة الدوري الألماني

ورفع باير ليفركوزن رصيده إلى 25 نقطة ليتربع على الصدارة منفردا بفارق نقطتين أمام بايرن ميونخ حامل اللقب، وتجمد رصيد فرايبورج عند 13 نقطة.

وفي المباراة الثانية، تعادل إنتراخت فرانكفورت مع دورتموند ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع مقابل 21 نقطة لدورتموند في المركز الرابع.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: wamnews »

الهلال يهزم الأهلي جدة ويغرد بصدارة الدوري السعوديواصل الهلال الابتعاد بصدارة الدوري السعودي بعد فوزه الهام على ضيفه أهلي جدة 3-1 في قمة الأسبوع الحادي عشر على ملعب الملك اقرأ أكثر ⮕

رقم قياسي لهاري كين في الدوري الألمانيحقق هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ رقماً قياسياً بعد الثلاثية التي سجلها في شباك دارمشتات، السبت، في الجولة التاسعة للدوري الألماني لكرة القدم... اقرأ أكثر ⮕

الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يتعرض للهزيمة مجددا وأرسنال يستعيد انتصاراتهلندن في 28 أكتوبر / وام / أعاد برينتفورد فريق تشيلسي إلى النتائج السلبية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، بالفوز عليه 2-0 في عقر داره اليوم السبت بالجولة العاشرة من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضا فوز أرسنال على شيفيلد يونايتد 5-0 وبورنموث على بيرنلي 2-1 وتعادل وولفرهامبتون مع نيوكاسل 2-2. اقرأ أكثر ⮕

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يقسو على دارمشتات وهوفنهايم يعرقل انطلاقة شتوتغارتبرلين في 28 أكتوبر / وام / واصل بايرن ميونخ انطلاقته الناجحة في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الألماني لكرة القدم، وحقق فوزا كبيرا 8-0 على دارمشتات اليوم السبت في الجولة التاسعة من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضا فوز هوفنهايم على مضيفه شتوتجارت 3-2. اقرأ أكثر ⮕

«مسبار الأمل» يرسم خريطة شاملة لغلاف الكوكب الأحمريواصل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، تسجيل إنجازات غير مسبوقة في رسم خريطة شاملة للغلاف الجوي للكوكب الأحمر اقرأ أكثر ⮕

زلزالان قويان يضربان الأرض.. هل تحققت نبوءة أخرى للعالم الهولندي؟قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض «إن زلزالاً بلغت شدته 6.3 درجة ضرب منطقة جزر فانواتو اليوم الأحد»... اقرأ أكثر ⮕