النعيمي يعزّي ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة

كما بعث سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسموّ الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الملك حمد بن عيسى. (وام)

كما بعث سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسموّ الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الملك حمد بن عيسى. (وام)

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سعود بن صقر يعزّي ملك البحرين بوفاة الشيخة نورةبعث صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تعزية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، في وفاة الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة. اقرأ أكثر ⮕

سلطان يعزّي ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمانبعث صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تعزية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة. اقرأ أكثر ⮕

الشرقي يعزّي ملك البحرين بوفاة الشيخة نورةبعث صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تعزية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة. وبعث سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، برقية تعزية مماثلة إلى الملك حمد بن عيسى. اقرأ أكثر ⮕

حاكم رأس الخيمة يعزي ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمانرأس الخيمة في 29 أكتوبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة سمو الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة. اقرأ أكثر ⮕

حاكم الشارقة يعزي ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمانالشارقة في 29 أكتوبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة سمو الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة. اقرأ أكثر ⮕

حاكم الفجيرة يعزي ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمانالفجيرة في 29 أكتوبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة سمو الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة. اقرأ أكثر ⮕